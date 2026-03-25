Cambios a la Ley SADP: Separa la ANFP de la Federación y termina con la multipropiedad

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, con amplia mayoría, los cambios introducidos por el Senado al proyecto que reforma la Ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), lo que modificará la estructura del fútbol chileno

Con 148 votos a favor y una abstención, la Sala dio luz verde al proyecto en su totalidad. De esta forma, la normativa quedó lista para su promulgación, a la espera de su publicación en el Diario Oficial.

¿Qué es la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas?

La ley SADP, que ha estado en vigor desde 2005, posibilitó que las entidades de fútbol profesional se convirtieran en sociedades anónimas. El propósito era organizar sus finanzas y hacer más profesional su administración.

No obstante, empezaron a surgir críticas al modelo, en particular debido a la multipropiedad de los clubes, los conflictos de interés y la falta de fiscalización. Esto propició la reforma actual.

Separación entre ANFP y Federación

La separación entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile, que hasta ahora funcionan como una sola entidad, es uno de los aspectos más importantes de la reforma.

La Federación será responsable de las selecciones nacionales y el fútbol formativo, en tanto la ANFP se encargará de la liga profesional.

¿Cómo se conformará la Federación?

Ningún dueño o controlador de un club podrá integrar la directiva de la federación, y viceversa.

La composición de la federación será definida por un consejo ampliado, que será el encargado de elegir a las autoridades y establecer su conformación.

Fin a la multipropiedad

La reforma también determina el fin de la multipropiedad, es decir, que ninguna entidad o individuo puede ser parte de más de un club.

Asimismo, con el propósito de prevenir conflictos de intereses, se prohíbe que los agentes o representantes de los futbolistas sean parte o esten en los puestos directivos de las instituciones, sin ningún tipo de injerencia.

Mayor fiscalización y control financiero

Otro de las modificaciones importantes apuntan al fortalecimiento de la fiscalización. Esta pasará desde el Ministerio de Justicia al Instituto Nacional de Deportes (IND), organismo que asumirá un papel más participativo en la supervisión.

Respecto a un control financiero, las SADP se convertirán en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Tramitación y entrada en vigencia

En la sesión de este miércoles estuvieron presentes la ministra del Deporte, Natalia Duco, el subsecretario Andrés Otero; y el senador Matías Walker, impulsor de la iniciativa, quien ha liderado el proyecto durante su extensa tramitación en el Congreso por 10 años.

Una vez promulgada, las instituciones del fútbol chileno tendrán un plazo de 18 meses para adecuar sus estatutos y estructuras a la nueva normativa.