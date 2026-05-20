Everton-Coquimbo: ANFP acusó a Delegación de Valparaíso de contravenir acuerdos

La ANFP informó que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso no autorizó el partido entre Everton y Coquimbo Unido, programado originalmente para el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas por la fecha 13 de la Liga de Primera , y dispuso su reprogramación para el mismo día a las 15:00 horas.

El organismo cuestionó la determinación y sostuvo que la decisión de la autoridad regional contraviene los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad, instancia en la que participan los ministerios del Interior, Seguridad Pública y Deportes, además de Carabineros de Chile, la ANFP, el SIFUP y TNT.

Según la ANFP, dicha mesa acordó en sesión del 8 de abril que el encuentro entre viñamarinos y el campeón vigente Coquimbo Unido se disputara el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, horario que finalmente fue modificado por disposición de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

Desde Quilín realizaron un llamado a reforzar la coordinación para programar partidos con mayor anticipación y evitar cambios de horario a pocos días de los encuentros, al considerar que estas modificaciones perjudican la planificación deportiva de los equipos y afectan el objetivo de incentivar la presencia de familias, niños e hinchas en los estadios.