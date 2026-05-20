Aston Villa superó a Friburgo y conquistó la Europa League con el sello de Unai Emery

Aston Villa se proclamó campeón de la Europa League tras vencer por 3-0 a Friburgo en la final disputada en el Besiktas Park de Estambul, en una jornada que además elevó la leyenda de Unai Emery, quien consiguió su quinta corona en el torneo.

El equipo inglés resolvió el partido con una ráfaga antes del descanso. Youri Tielemans abrió la cuenta a los 41 minutos con una volea tras una jugada preparada desde un córner, mientras Emiliano Buendía amplió la ventaja en los 45+3' con un remate que dejó sin reacción al cuadro alemán.

En el segundo tiempo, Aston Villa cerró definitivamente la final a los 58 minutos, cuando Buendía asistió a Morgan Rogers para el 3-0.

El resultado le permitió al club de Birmingham cortar una sequía de 44 años sin títulos europeos y volver a tocar plata después de 30 años, desde la Copa de la Liga de 1996.

El título también confirmó la especial relación de Emery con la Europa League: El técnico español ya había ganado tres veces el certamen con Sevilla y una con Villarreal, antes de sumar esta consagración con Aston Villa.

Además, el equipo cerró una temporada histórica, con clasificación a la Champions League y una corona continental.

El árbitro francés François Letexier dirigió el encuentro y amonestó a Treu en Friburgo, además de Buendía, Matty Cash y John McGinn en Aston Villa.

Los goles del campeón fueron de Tielemans, Buendía y Rogers.

Estadísticas y goles

Friburgo 0-3 Aston Villa. Finalizado. Estadio Tüpras de Estambul.

0-1: 41'; Youri Tielemans (AST), 0-2: 45+3'; Emiliano Buendía (AST), 0-3: 58'; Morgan Rogers (AST)

Videos de los goles 0-1: Youri Tielemans, 41' 0-2: Emiliano Buendía, 45+3'

Video del gol Morgan Rogers aumentó la ventaja de Aston Villa