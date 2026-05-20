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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Aston Villa superó a Friburgo y conquistó la Europa League con el sello de Unai Emery

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo inglés se impuso por 3-0 en Estambul y volvió a celebrar un título europeo después de 44 años.

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Aston Villa se proclamó campeón de la Europa League tras vencer por 3-0 a Friburgo en la final disputada en el Besiktas Park de Estambul, en una jornada que además elevó la leyenda de Unai Emery, quien consiguió su quinta corona en el torneo.

El equipo inglés resolvió el partido con una ráfaga antes del descanso. Youri Tielemans abrió la cuenta a los 41 minutos con una volea tras una jugada preparada desde un córner, mientras Emiliano Buendía amplió la ventaja en los 45+3' con un remate que dejó sin reacción al cuadro alemán.

En el segundo tiempo, Aston Villa cerró definitivamente la final a los 58 minutos, cuando Buendía asistió a Morgan Rogers para el 3-0.

El resultado le permitió al club de Birmingham cortar una sequía de 44 años sin títulos europeos y volver a tocar plata después de 30 años, desde la Copa de la Liga de 1996.

El título también confirmó la especial relación de Emery con la Europa League: El técnico español ya había ganado tres veces el certamen con Sevilla y una con Villarreal, antes de sumar esta consagración con Aston Villa.

Además, el equipo cerró una temporada histórica, con clasificación a la Champions League y una corona continental.

El árbitro francés François Letexier dirigió el encuentro y amonestó a Treu en Friburgo, además de Buendía, Matty Cash y John McGinn en Aston Villa.

Los goles del campeón fueron de Tielemans, Buendía y Rogers.

Estadísticas y goles

  • Friburgo 0-3 Aston Villa. Finalizado. Estadio Tüpras de Estambul.

0-1: 41'; Youri Tielemans (AST), 0-2: 45+3'; Emiliano Buendía (AST), 0-3: 58'; Morgan Rogers (AST)

Videos de los goles

0-1: Youri Tielemans, 41'
0-2: Emiliano Buendía, 45+3'

Video del gol

Morgan Rogers aumentó la ventaja de Aston Villa

Formaciones: Freiburg vs Aston Villa

Freiburg 4-2-3-1
1 Noah Atubolu
17 Lukas Kubler ↓ 73'
28 Matthias Ginter
3 Philipp Lienhart ↓ 61'
29 Philipp Treu
8 Maximilian Eggestein
27 Nicolas Hofler ↓ 61'
19 Jan-Niklas Beste ↓ 86'
44 Johan Manzambi
32 Vincenzo Grifo ↓ 73'
31 Igor Matanović
Cambios de Freiburg
Lucas Holer por Nicolas Hofler, 61'
Maximilian Rosenfelder por Philipp Lienhart, 61'
Derry Lionel Scherhant por Vincenzo Grifo, 73'
Jordy Makengo por Lukas Kubler, 73'
Christian Gunter por Jan-Niklas Beste, 86'
Aston Villa 4-2-3-1
11 Ollie Watkins
10 Emiliano Buendía ↓ 81'
27 Morgan Rogers
7 John McGinn
8 Youri Tielemans ↓ 88'
3 Victor Lindelöf ↓ 66'
12 Lucas Digne ↓ 81'
4 Ezri Konsa
14 Pau Torres ↓ 88'
2 Matty Cash
23 Emiliano Martínez
Cambios de Aston Villa
Amadou Onana por Victor Lindelöf, 66'
Ian Maatsen por Lucas Digne, 81'
Jadon Sancho por Emiliano Buendía, 81'
Tyrone Mings por Pau Torres, 88'
Douglas Luiz por Youri Tielemans, 88'
Simbología
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