A menos de 24 horas de una jornada decisiva para el balompié nacional, el candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Jorge Yunge, dio a conocer oficialmente los ejes de su programa de candidatura para suceder a Pablo Milad en el sillón de Quilín.

De cara a los comicios de este jueves 19 de noviembre a las 11:00 horas, donde se medirá ante Jorge Uauy, el actual secretario general de la corporación plantea encabezar un directorio de transición que asumirá funciones el 1 de enero de 2027, con la misión prioritaria de ejecutar la separación institucional entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

De acuerdo con el cronograma trazado por Yunge, esta división administrativa deberá quedar zanjada antes del 30 de marzo de 2027. En esa fecha se convocaría a la primera Junta de Accionistas de la nueva Liga, instancia encargada de elegir a la mesa directiva definitiva que regirá los destinos de la actividad por los próximos tres años.

El documento presentado por el aspirante a la testera del fútbol chileno gira en torno a la firma de un convenio marco entre la Federación y la nueva Liga para blindar el patrimonio de ambas entidades.

Entre sus principales medidas destacan: