"La Nueva Federación": Los ingresos de la Roja deben ir al fútbol formativo, femenino y amateur

Raimundo Lira, vocero de "La Nueva Federación" (ex No + ANFP), comentó las aspiraciones de esta organización en torno a la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la Federación de Fútbol de Chile, proceso derivado de la ley de SADP, y aseguró que dos de los puntos centrales son los quórums y los dineros que entrega la selección chilena.

En diálogo con Cooperativa Deportes, Lira, expresó que "no va a ser todo miel sobre hojuelas ni muy fácil. Va a haber un conflicto de intereses, pero ese conflicto, que es natural e inherente, tiene que ser manejado institucionalmente dentro de la Federación. Nosotros hoy día elaboramos una propuesta de estatutos para la futura Federación donde proponemos quórums distintos para cada estamento, basado en promedios internacionales. Al fútbol profesional le damos un 40 por ciento, donde va a tener el rol mayoritario, pero al mismo tiempo no va a tener poder de veto ni de imponer mayorías; obligaría a buscar consensos".

Al ser consultado respecto a las trabas que encontrará el proceso de parte de las sociedades anónimas que rigen hoy el fútbol, Lira expresó que "a uno le gustaría que no hubiera batalla legal. El fútbol chileno no necesitaba una ley para ponerse de acuerdo; bastaba que se encerraran dos semanas en un salón y se pusieran de acuerdo. Lamentablemente se tuvo que llegar al punto legal. Las turbulencias son parte del proceso. Va a tomar un tiempo en que el fútbol chileno pueda adecuarse a tener otra mirada".

Respecto al futuro de la Roja como bien, el vocero del ente expresó que "la ley obliga a la Federación a adecuar sus estatutos a la Ley del Deporte y establece incompatibilidad entre el presidente de la Federación y el de la ANFP. La selección no es del 'Club Ocapo' ni de nadie privado: es la selección de Chile y un bien público. La ley es súper clara: hay un artículo que dice que la selección es indelegable a otro estamento, no se puede externalizar. Los ingresos deben discutirse anualmente en el Consejo de la Federación y fijar porcentajes por estatuto para fútbol formativo, femenino y amateur".

Por último, al referirse a nombres para la presidencia, Lira comentó que "tiene que ser una persona con habilidades políticas, técnicas e incluso diplomáticas, porque representa a Chile ante Conmebol y FIFA, y que esté preocupada del desarrollo a largo plazo. A mí me gusta mucho Federico Valdés, por ejemplo; conoce la industria, tiene actitud dialogante, pero es capaz de plantarse y defender sus posiciones. El ministro (Jaime) Pizarro también tiene experiencia política".