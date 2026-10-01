Kast ante marcha estudiantil: "Hemos hecho todo por mantener los derechos sociales"

El Presidente José Antonio Kast condenó este jueves los desmanes e incidentes ocurridos durante la mancha estudiantil realizada en el centro de Santiago, advirtiendo que "el derecho a manifestarse es legítimo, pero tiene que respetar la propiedad ajena" y a quienes sostienen posturas diferentes.

Pese a los reclamos universitarios por recortes en educación en el Presupuesto 2027, el jefe de Estado afirmó que los recursos estructurales para el sector no sufrirán mermas.

"Hoy día se produjo una manifestación en Santiago que es legítima, en la que los estudiantes están levantando la voz por defender sus derechos. Esperamos que entiendan que en el Presupuesto hemos hecho todo por mantener los derechos sociales, y que todo el tema de las pensiones, de la gratuidad, está cubierto", afirmó el Mandatario.

Pese a esto, cuestionó que "cuando uno se manifiesta también tiene que respetar al que piensa distinto, tiene que respetar la propiedad ajena. Y hoy se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto, y eso no puede volver a ocurrir".

Tolerancia y freno a la violencia en las calles

Kast insistió en que las discrepancias ideológicas no justifican agresiones ni daños materiales durante las convocatorias públicas, trazando un paralelo con los episodios de desorden en recintos deportivos.

"El derecho a manifestarse es legítimo. Puede haber mil, dos mil, diez mil personas en una manifestación, y si hay cien que piensan distinto, bueno, yo paso de largo, no los agredo. Eso es lo que tenemos que trabajar para Chile. Las diferencias son legítimas, pero tenemos que terminar con ese estilo que algunos practican, que se da en el deporte", analizó el Presidente.

"Tenemos que combatir la violencia en los estadios. Tenemos que combatir la violencia en manifestaciones que deben ser pacíficas, y eso es algo que le pido siempre a todas las personas que nos colaboren", puntualizó.

Las declaraciones de Kast se enmarcan en la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) bajo la consigna "Ni un peso menos para la educación", jornada que terminó con disturbios y la actuación de Carabineros mediante carros lanzaagua y gases lacrimógenos.