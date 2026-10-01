"Le falta calle, señor ministro": diputado PS cuestionó a Quiroz por sus dichos sobre la parafina

El diputado socialista Marcos Ilabaca arremetió contra la justificación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para no haber amortiguado el fuerte incremento de precio del kerosene (parafina), que entró en vigencia este jueves.

Después de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anticipara una subida de 281,8 pesos por litro para ese combustible, la autoridad dijo que no se renovó el congelamiento de su valor -fijado en abril- debido al cambio de estación.

"Hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo (...) Ese es el motivo por el cual se descontinuó, pero en el caso de la bencina, hemos ido a un ritmo más pausado", señaló el titular de Hacienda ayer miércoles.

Para Ilabaca, estas declaraciones demuestran que "el ministro Quiroz es una de las personas más desconectadas de lo que vive el ciudadano normal. Piensa solamente en cómo puede hacer que sus amigos ganen más plata, y no se da cuenta de lo que viven los chilenos y chilenas".

A modo de ejemplo, advirtió que en la Región de Los Ríos -la que representa en la Cámara Baja-, "octubre va a ser un mes frío y lluvioso; vivimos el invierno permanentemente y allí, la parafina es un elemento central dentro de nuestra calefacción, junto con la leña y el pellet".

"Entonces, el no conocer esa realidad significa que le falta calle, señor ministro. Vaya a ver cómo vivimos en el sur de Chile para darse cuenta de que, un aumento tan alto en la parafina, significa el desastre en la economía familiar mensual", sentenció.