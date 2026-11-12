Milad por veredicto de la Segunda Sala: Todo terminará en la cancha

Pablo Milad, presidente de la ANFP, valoró la decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina que revirtió la desafiliación de San Marcos de Arica y manifestó su satisfacción porque la definición de la Primera B se resolverá en la cancha.

"Al final todo terminará en la cancha. Se acaban las especulaciones que habían de todos (lados), especialmente con acusaciones directas e indirectas, cruzadas. Hay que respetar la institucionalidad, como ha sido la característica de este directorio", expresó el timonel del fútbol chileno.

En declaraciones a radio ADN desde Colombia, donde acompaña a la selección chilena, Milad también recordó lo ocurrido con Curicó Unido: "Recordemos que ese club, siendo yo expresidente, bajó de división durante mi administración, también se le restaron puntos. Aquí hay una visión objetiva de las cosas, no hay víctimas ni victimarios. Hay que respetar los veredictos de cada uno de los tribunales".

La resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP dejó sin efecto la desafiliación que había recibido San Marcos en primera instancia, reemplazándola por una multa de 2.000 UF, cercana a 83 millones de pesos, luego de revisar los antecedentes relacionados con irregularidades en su documentación financiera.

Con esta determinación, San Marcos mantendrá su lugar en el fútbol profesional y podrá disputar la liguilla por el ascenso, mientras que la última fecha de la Primera B se jugará este fin de semana con la definición del título, los restantes cupos a la postemporada y la lucha por evitar el descenso.