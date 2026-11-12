Pablo Milad descartó contactos recientes con Manuel Pellegrini

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió este jueves a la situación de Manuel Pellegrini, descartando cualquier tipo de diálogo o acercamiento reciente con el entrenador nacional ante la posibilidad de que el hoy entrenador de Real Betis asuma en la selección chilena.

En conversación con Sportcenter de ESPN Chile, el timonel del fútbol chileno aclaró que no ha existido ningún tipo de contacto con el exitoso DT.

"Mira, yo en lo personal no he hablado nada con Manuel. Solamente nos comunicamos un par de veces por WhatsApp cuando estuvo de visita en 'Juan Pinto Durán', con la visita a Ricardo Gareca", dijo.

"Yo en lo personal no he tenido más contacto, no te podría decir más allá de eso", sostuvo Milad, quien también tuvo palabras para el proceso que ha llevado a cabo Nicolás Córdova.

"Yo creo que Nico ha hecho una labor muy complicada, muy arriesgada, que es darle la cabida y el espacio a los jugadores jóvenes que no se habría atrevido otro entrenador, cuidando el lugar de trabajo y cuidando también algunos resultados con la seguridad de la experiencia y no pensando en la proyección", expresó.

"Entonces, yo creo que Nico ha hecho un trabajo fundamental de darle la oportunidad a los muchachos jóvenes que no se lo habría dado otro técnico y que hemos visto debutar jóvenes hasta de 19 años que es era imposible en la selección chilena", añadió.