Pablo Milad comprometió su apoyo para la reelección de Gianni Infantino en la FIFA

En medio de los desmarques y declaraciones de las distintas federaciones de fútbol sobre la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, el mandamás de la ANFP, Pablo Milad, rompió el silencio.

En conversación con radio Biobío, el timonel del balompié chileno, confirmó su respaldo a la gestión del suizo, a la vez que dejó atrás la exclusión de nuestro país en la organización del Mundial de 2030, calificándola como "una etapa superada".

Sobre la repostulación del máximo dirigente de la actividad, el ex intendente del Maule subrayó que "hoy le damos nuestro apoyo completo a Gianni Infantino. Lo que pasó quedó en el pasado y fue nada más que una propuesta, que ya fue retirada".

Y aunque reconoció que "corresponderá al futuro directorio ver esa decisión", considerando que su periodo al mando de Quilín termina en unos meses, afirmó que "Conmebol vota en bloque, siempre ha sido así".

Por último, Milad dio su visto bueno a la idea de extender los cupos de la próxima cita planetaria a 64 participantes. "Más que nada como una celebración histórica de esos 100 años de FIFA, que han hecho del Mundial hoy la competencia más importante del mundo a nivel deportivo", cerró.