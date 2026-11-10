Pablo Milad: Dimos un paso importante para lo que será la nueva Federación

Pablo Milad, presidente de la ANFP, valoró la reunión en donde se aprobaron los estatutos para la nueva Federación de Fútbol de Chile, señalando que es un paso importante de un trabajo que comenzó hace tres años junto con la Asociación de Fútbol Amateur (ANFA).

"Esto es un trabajo que venimos haciendo hace tres años, partió en Ruanda y Tailandia, con el presidente de ANFA (Justo Alvarez), y seguimos revisando los estatutos que hay en diferentes federaciones, las que han tenido éxito y no, pero siempre trabajando de la mano con FIFA y Conmebol. Ellos nos guiaron en muchos aspectos, y eso nos sirvió para ir viendo puntos que podíamos tener conflictos", declaró Milad.

"Llegamos a comunes acuerdos con ANFA, tuvimos un trabajo rico en producción y velocidad. Independientemente de la aparición de la ley, dentro de los planes que tenía era la independencia de la Federación, para que hubiera un trabajo transparente, que la gente supiera lo que se hace, para dónde van los fondos y cómo se distribuyen", explicó Milad.

Además, resaltó que "dimos un paso importante hoy en día para lo que será la nueva Federación, donde va a haber equidad, presencia de los grupos de interés, que es fundamental para fortalecer la actividad, y tener opiniones diversas".

Milad también informó los plazos para las elecciones del nuevo presidente de la Federación y los pasos que faltan para la aprobación definitiva de los estatutos.

"Hemos fijado un plazo, desde el 6 de enero al 15 de febrero que sean las elecciones. Tenemos que validar los estatutos ante el municipio y el IND (Instituto Nacional de Deportes), y que sean válidos y tener las elecciones como corresponden. Hay disposición absoluta, hay un buen trato".

El timonel del fútbol chileno también valoró la presencia en la reunión de Jorge Yunge y Jorge Uauy, los candidatos a la presidencia de la ANFP.

"Estaban los dos candidatos (de la ANFP), hubo consenso entre todos, sobretodo con ANFA, que ha sido un socio activo cien por ciento. Y es bueno que estén, porque ponen sus puntos de vista, que están muy alineados. Todos tenemos la intención que sea lo mejor para el fútbol chileno. No importan las personas, importa que las instituciones que sigan funcionando, con transparencia y crecimiento", expresó.

Finalmente, remarcó que "cuando entreguemos la ANFP en primer término y después la Federación, tenemos todo ordenado para que se haga un traspaso como nunca se ha hecho, y en eso hay que ser y parecer, sin letra chica, todo pasado por contraloría, por estudios externos y auditores".