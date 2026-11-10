Fin al misterio: Laura Pausini es la primera confirmada para Viña 2027

Tras varios rumores, la cantante Laura Pausini fue confirmada para el Festival de Viña 2027.

A través de un comunicado, la organización del certamen puso fin a las especulaciones, anunciando la participación de la italiana.

"Logramos este gran regreso ¡Una leyenda de la música mundial llega a Viña 2027! Laura Pausini es la primera artista confirmada para la próxima edición del Festival de Viña del Mar", escribieron en redes sociales.

Asimismo, los organizadores señalaron que próximamente habrá más información sobre la participación de la artista.

Cabe recordar que la participación de la intérprete había sido adelantada por Cecilia Gutiérrez a inicios de octubre. Además, aseguró que recibiría la Gaviota de Platino debido a su conexión con el evento de la Ciudad Jardín.

Posteriormente, El Filtrador había asegurado que las negociaciones con Pausini se habían caído, información que fue desmentida con este anuncio.