Pablo Milad volvió a defender su gestión en la ANFP: "Habría sido fácil renunciar, pero no soy de esos"

En el marco de la presentación de una nueva alianza comercial de la selección chilena con una tienda del retail, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a su labor al mando del fútbol nacional y defendió su gestión asegurando que lo más fácil era renunciar en los momentos complejos.

"Hemos trabajado y reestructurado todo hace varios años para tener una base que antes no teníamos", comenzó señalando el curicano al defender su gestión en divisiones inferiores.

En esa misma línea, Milad fue enfático respecto a su postura frente al fracaso de la Roja en su intento de llegar a la Copa del Mundo: "Habría sido muy fácil renunciar y decir: 'No clasificamos, yo renuncio y me voy para mi casa'. Eso no es un sentimiento de deportista, de luchador".

"Se trata de enfrentar las situaciones, poner la cara y hacer los cambios necesarios, y eso se refuerza hoy con esta alianza", sentenció el timonel del balompié criollo.