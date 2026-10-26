Solari ante mea culpa de Kast: el ministro Rabat debió "dar un paso al costado"

La reciente controversia en torno a los criterios del Ministerio de Justicia para la concesión de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos abrió un áspero debate político, tras el cual el Presidente José Antonio Kast debió reconocer este lunes un error y anunciar medidas legislativas para que no vuelva a ocurrir una situación similar.

Los panelistas de El Primer Café en Cooperativa se refirieron a este mea culpa del mandatario y confrontaron sus posiciones respecto de la postura que mantuvo el Ejecutivo durante una semana en la que respaldó la decisión del titular de Justicia, Fernando Rabat.

El exministro del Trabajo Ricardo Solari (PS) afirmó que la declaración de Kast es muestra de que "el Gobierno entendió hacia el fin de semana que estaba metido en un tremendo problema. En la encuesta Cadem, el 92% de los consultados rechazaba la medida tomada por el Gobierno".

"En segundo lugar, hay que decir que la acción del ministro fue respaldada por el gobierno en la semana pasada y que en su debut, Gonzalo Arenas, el nuevo vocero, salió a decir que este era un procedimiento que estaba todo hecho del modo absolutamente correcto", recordó.

"El ministro debería haber dado un paso al costado si metió al Gobierno en un tremendo problema por una interpretación jurídica, entre muchas otras, que era la que ofendía a las víctimas y favorecía a los delincuentes", sentenció Solari.

Ruz: Un error y un descriterio

En una línea similar, Luis Ruz, vicepresidente de la Democracia Cristiana, expuso que "yo creo que el Presidente se hace cargo de un error y un descriterio completo que hizo el ministro. Al escucharlo, obviamente queda la impresión de que asume el error del Gobierno, del ministro de Justicia, y se compromete a una salida formal".

"Ahora, esto demuestra claramente, ya desde lo político, que este es el problema permanente del actual gobierno: que existe una suerte de improvisación, muchas veces desconexión también de los asuntos. Esta cuestión, además, fue enfrentada de una manera muy superficial por el propio Fernando Rabat en un inicio, y tuvo que el propio Gobierno salir a corregir la plana y los mismos partidarios del gobierno", agregó el dirigente.

"Ojalá que lo que acaba de mencionar el Presidente efectivamente se cumpla. Yo tengo dudas si el ministro Rabat va a estar en condiciones políticas de empujar la solución que nos acaba de decir el Presidente", enfatizó.

Bruna: Bajeza política

Desde la vereda contraria, Vicente Bruna, secretario general del Partido Repiublicano, defendió la reacción del Ejecutivo y cuestionó la pasividad que, a su juicio, mantuvieron las administraciones anteriores ante el mismo vacío interpretativo.

"Encuentro una bajeza política lo que están diciendo. Estuvieron cuatro años en el gobierno anterior a este gobierno con este mismo problema, supuestamente eran conscientes del problema y optaron por lo fácil, que era quedarse callados y no hacer nada para cambiar la situación. Nada, no hicieron nada", expuso.

"Ahora que al Gobierno le explota esto, reconoce el error político, toma decisiones, dice que va a cambiar esto para todas las víctimas de abuso sexual, resulta que caemos en la pequeñez política de decir: 'No, es que el ministro tendría que renunciar'. El Gobierno está tomando el toro por las astas y está entregando soluciones cuando ustedes, durante cuatro años, fueron incapaces de hacerlo", aargumentó.

Freire: llamado a la prudencia

Por su parte, el analista Nicolás Freire, militante del Partido Liberal, llamó a la prudencia frente a las amenazas de juicio político promovidas por sectores opositores y alertó sobre la presión que ejercerán sectores afines a la derecha respecto a otros beneficios penitenciarios.

"El Congreso tiene distintas medidas que operan gradualmente. Es decir, también para la oposición creo que no es bueno que se ponga a hablar de acusaciones cuando hay distintos espacios en los que el ministro o quien fuera puede ser citado a dar explicaciones", detalló.

"Pero creo que hay un punto político y que tiene que ver un poco con cómo va a quedar el oficialismo de cara a otros tipos de indultos: los indultos que piden aquellos sectores que no son parte del oficialismo pero muy cercanos; me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero a ciertos sectores también que por lo menos en prensa han aparecido del Partido Republicano, que bajo otro tipo de indultos -pero que tienen que ver con quienes hicieron parte o han sido condenados por violaciones de derechos humanos- han ejercido presión para otorgarlos", advirtió.