Presidente de la Segunda Sala explicó por qué revirtieron la desafiliación de San Marcos

Ernesto Vásquez, presidente de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, explicó las razones que llevaron a revocar la desafiliación de San Marcos de Arica, al considerar que las pruebas reunidas no eran suficientes para mantener el castigo impuesto en primera instancia.

"En este caso, lo que hay es justamente que cuatro de los cinco jueces de la segunda instancia entendemos que no existe ese estándar para llegar a la convicción que llegó la Primera Sala", afirmó en conversación con Cooperativa Deportes.

El abogado profundizó en la valoración de los antecedentes: "Lo que ocurre aquí es que para acreditar A o B , tú tienes que tener estándares de prueba, no bastan los dichos o las expresiones". Además, explicó que los jueces pueden apreciar las pruebas en conciencia, de acuerdo con sus razonamientos y conocimientos.

"En este caso en particular lo que hacemos es que entendemos que el estándar probatorio no logra esa convicción que establece la Primera Sala, pero sí otra convicción. Y por lo tanto merece un reproche", complementó sobre la decisión de reemplazar la desafiliación por una multa de 2.000 UF, cercana a 83 millones de pesos.

Vásquez también defendió la independencia del organismo y descartó presiones sobre sus integrantes: "En mi caso, puedo afirmar, y ojalá que ustedes lo repitan, nunca he recibido de ninguna naturaleza ningún tipo de presión, y ninguno de los integrantes, nunca".

Consultado por las críticas de Eduardo Olivares, gerente general de Unión San Felipe, quien acusó que la resolución "institucionaliza la trampa", respondió: "Yo respeto lo que dice el colega, no lo comparto, por cierto, y nuestros fundamentos estarán dados en la sentencia definitiva, pero es muy respetable".

Finalmente, el presidente de la Segunda Sala aclaró que los fundamentos detallados de la resolución aún están en elaboración y serán entregados próximamente.