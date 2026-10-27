Por inflación y débil inversión y consumo, Banco Central mantuvo tasa de interés en 4,5%

Tal como se esperaba, el Banco Central resolvió esta jornada, de forma unánime, mantener la tasa de interés en 4,5%.

El ente emisor tomó esta decisión apuntando a la guerra de Irán y el aumento en el precio de los combustibles, además del fenómeno global de El Niño, que ha subido el valor de los alimentos.

Ante ello, "los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante", afirmó el BC, mientras que "el consumo y, particularmente, la inversión, mantienen un desempeño débil".

Asimismo, el órgano indicó que las perspectivas de corto plazo para la actividad se reducen, principalmente por factores de oferta ligados a la minería y el shock climático; y que "las condiciones financieras internacionales se han vuelto más restrictivas, en un contexto de perspectivas de política monetaria más contractivas, caídas de las bolsas, una apreciación global del dólar y alzas de las tasas de interés de largo plazo".

El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), Alejandro Weber, encontró correcta la decisión del Banco Central.

"No es sorpresa, es lo que esperaba el mercado y es una decisión correcta frente al escenario económico complejo que estamos viviendo. Estamos enfrentando una combinación desafiante con una economía aún muy débil, con bajo dinamismo del consumo y la inversión, y con mayores presiones inflacionarias provenientes del petróleo, los alimentos y los costos externos", reiteró.

"Si bien hasta el momento la inflación ha evolucionado en línea con las proyecciones, para los próximos meses las estimaciones son más altas de lo previsto originalmente y, por lo tanto, nos distanciamos de la meta del BC o de la convergencia en el corto plazo", agregó.

"Por eso esta decisión es apropiada, y el ente ha dicho que va a monitorear exhaustivamente cómo evolucionan los precios para aplicar una política monetaria efectiva", agregó Weber.

El Consejo del Banco Central se reunirá nuevamente el 15 de diciembre.