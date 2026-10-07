¿Quiénes son los candidatos y cuándo serán las elecciones de la ANFP?

La ANFP ratificó las dos listas de los candidatos para las elecciones a la presidencia, en donde se definirá al sucesor de Pablo Milad y su directorio.

¿Quienes son los candidatos y cuáles son sus listas?

Los dos únicos candidatos que presentaron sus listas a la ANFP son Jorge Yunge y Jorge Uauy.

Yunge representa la continuidad del actual directorio, ya que es secretario general de la ANFP y mano de derecha de Pablo Milad.

La lista de Jorge Yunge

Presidente - Jorge Yunge (Actual secretario general)

Vicepresidente - Sofía Galdames (Deportes Copiapó)

Secretario General - Andrés Sánchez (Santiago Wanderers)

Tesorero - José Luis Navarrete (exUniversidad de Chile)

Director - Iván Cisternas (San Luis de Quillota)

Director - Andrés Alvarado (Deportes Santa Cruz)

Director - Freddy Palma (Curicó Unido)

Uauy, presidente de Palestino, representa a la oposición y en su listado tiene como hombre fuerte a Juan Tagle, extimonel de Cruzados.

Además, cuenta con el apoyo de Diego Livingstone, de Deportes Concepción, y sobrino nieto del mítico Sergio "Sapito" Livingstone.

Y también lo apoya Jorge Contador, de Coquimbo Unido, quien fue secretario general en el directorio de Harold Mayne-Nicholls en 2007.

La lista de Jorge Uauy

Presidente - Jorge Uauy (Palestino)

Vicepresidente - Juan Tagle (exUniversidad Católica)

Secretario General - Jorge Contador (Coquimbo Unido)

Tesorero - Diego Livingstone (Deportes Concepción)

Directora - Karina Mazú (Deportes Recoleta)

Director - Ignacio Melhech (Cobreloa)

Director - Eduardo Ramírez (Deportes Iquique)

¿Cuándo son las elecciones de la ANFP?

Las elecciones de la ANFP se celebrarán el jueves 19 de noviembre en la sede de Quilín.

¿Como se realiza la votación y quienes participan?

En la elección del directorio de la ANFP sólo participán los clubes que integran el Consejo de Presidentes: Los 16 de Primera División y los 16 de la Liga de Ascenso.

La Segunda División Profesional no tiene derecho a voto en las elecciones.

La elección se realiza con sufragio secreto: Cada club de Primera División cuenta con dos votos; y los equipos del Ascenso sólo tienen un voto.

Para ganar la elección, basta tener la mayoría en los votos, ya que en esta ocasión solo hay dos listas en competencia.