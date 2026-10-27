Secretario del Tribunal y la desafiliación de San Marcos: El club tiene cinco días para apelar

Simón Marín, secretario de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, se refirió a la decisión de desafiliar a San Marcos de Arica por la denuncia del directorio de la ANFP, y ratificó que el club nortino tiene un plazo para realizar una apelación a la Segunda Sala.

"Con respecto al caso de San Marcos de Arica, el Tribunal decidió, a la vista de los antecedentes, desafiliar al club, decisión que será notificada a través de una sentencia en los próximos días, fecha en que empezará a correr el plazo para una eventual apelación", explicó Marín.

En la misma línea, Marín señaló que "el veredicto ya fue comunicado a los clubes y la sentencia esperamos tenerla el día viernes".

"Una vez que notifiquemos la sentencia, el club tiene cinco días para apelar", aseveró.

De esta forma, si la sentencia es entregada este viernes, San Marcos de Arica tendrá hasta el miércoles 4 de noviembre para preparar su defensa y apelar a la Segunda Sala para revertir esta dura sanción.