Netanyahu pide esperar a los resultados, pero apuesta por gobernar sin partidos árabes

El primer ministro israelí y candidato por el Likud, Benjamín Netanyahu, pidió esperar a los resultados definitivos de las elecciones generales, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

Cinco horas después del cierre de urnas, y con un 5% escrutado que lo da por ganador, Netanyahu habló ante decenas de seguidores en la sede electoral de Jerusalén, donde mencionó el régimen iraní y aseguró que luchará junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, por "acabar con esta amenaza para siempre".

Durante una intervención de unos 10 minutos, Netanyahu citó pasajes de las Escrituras, relató una visita al Muro de los Lamentos y agradeció el apoyo de sus socios de la coalición derechista, de su esposa, Sara, y de sus hijos. Por último dio las gracias "al Creador del Universo, que me da la fuerza para seguir luchando por Israel".

Según pudo comprobar EFE, alrededor de un centenar de seguidores acudieron al acto, una cifra inferior a la de los periodistas presentes, mientras que el presidente de la Knéset (Parlamento israelí), Amir Ohana, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acudieron en representación de su partido.

Los asistentes corearon canciones de tecno con alusiones al primer ministro y lanzaron papeletas del Likud a modo de confeti. Y tras su intervención, Netanyahu invitó al escenario a los miembros del Likud y entonó HaTikva, el himno nacional israelí.

Cinco horas después del cierre de urnas, Netanyahu habló ante decenas de seguidores en la sede electoral de Jerusalén. (Foto: EFE)

A las 3:00 hora local (21:00 en Chile), cinco horas después del cierre de colegios, el conteo de los comicios generales israelíes solo alcanza 320.800 papeletas de 908 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios.

El 5,6% escrutado sitúa al Likud de Benjamín Netanyahu en primer lugar con un 27,8% de los votos, seguido de Yashar! (¡Recto!) de Gadi Eisenkot (16,3%) y de la formación Juntos de Naftali Bénet y Yair Lapid (9%).

La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7%, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Aunque los sondeos a pie de urna dan como ganador de las elecciones al Likud de Netanyahu, tal resultado no otorga la mayoría para gobernar a su bloque de partidos.

Y si bien el bloque de la oposición lo superaría en escaños, tampoco tendría la mayoría necesaria, por lo que los partidos árabes se presentan como la llave para un posible gobierno opositor.