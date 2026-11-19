El Gobierno volvió a defender este jueves el bullado memorándum de entendimiento firmado entre el Ministerio de Ciencia y la firma internacional OpenAI, descartando los reparos levantados desde el Congreso sobre un eventual acceso a datos personales de la ciudadanía y llamando a no frenar la modernización del país.

La controversia surgió a partir de las dudas formuladas por parlamentarios respecto al tratamiento y privacidad de la información pública tras sellarse la alianza con la desarrolladora tecnológica.

Ante esto, el Presidente José Antonio Kast intervino en medio de su agenda internacional en el marco de la cumbre APEC, insistiendo en la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en el desarrollo nacional.

"Hay algunos que quieren quedarse anclados en un pasado donde no hay futuro, nosotros estamos mirando hacia adelante. Invito a la oposición a mirar hacia adelante, a mirar al futuro y no ver en todo algo negativo", afirmó el Mandatario.

La ministra Ximena Lincolao descartó incompatibilidades regulatorias al advertir que "no podemos pensar en un falso dilema entre seguridad, respeto a los derechos fundamentales de las personas e innovación". (FOTO: ATON/Pexels)

La respuesta presidencial se alineó con la postura adoptada en Santiago por la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, quien indicó que "el Presidente Kast, todo el Gobierno y yo creo que todos los chilenos o la mayoría de los chilenos, están de acuerdo que Chile no puede quedarse atrás en esta transformación tecnológica".

"Nosotros no podemos pensar en un falso dilema entre seguridad, respeto a los derechos fundamentales de las personas e innovación. A nosotros el miedo no nos puede paralizar", puntualizó la secretaria de Estado.

En esa misma línea, desde el Ministerio de Ciencia se precisó que un memorándum de entendimiento no constituye ni reemplaza a una licitación de compra pública.

El traspaso de bases de datos solo tiene lugar cuando existen contratos formales de adquisición o licitación, por lo que el Ejecutivo atribuyó las críticas parlamentarias a una confusión respecto al funcionamiento de estos instrumentos de cooperación técnica internacional.