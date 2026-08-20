"¿Copa del Mundo o Chile?": Cristián Garay usó una moneda especial en el sorteo de Macará y Santos

El árbitro chileno Cristián Garay sorprendió este jueves en el partido entre Macará y Santos en la Copa Sudamericana, al usar una moneda especial en el sorteo de lado con los capitanes.

Antes del comienzo del juego, los capitanes José Marrufo y Willian Arao intercambiaron sus estandartes, y Garay procedió con sorteo con una llamativa pregunta: "¿Copa del Mundo o Chile?", usando la moneda especial, una acción comentada en la transmisión oficial.

Garay estuvo en la pasada Copa del Mundo en Norteamérica y dirigió solo un encuentro, la goleada del anfitrión Canadá por 6-0 a Catar en la fase de grupos.

Revisa el momento especial de Garay en la Sudamericana: