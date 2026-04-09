Cristián Garay fue nominado para el cuerpo de árbitros del Mundial 2026

Revisa acá el listado completo de árbitros designados para el Mundial.

El árbitro chileno Cristián Garay fue designado por FIFA como uno de los jueces que dirá presente en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, Garay se desplazará junto a los asistentes Miguel Rocha y José Retamal.

Además, Juan Lara irá como juez VAR.

El último árbitro chileno en dirigir un partido de la Copa del Mundo fue Enrique Osses, en Brasil 2014, donde dijo presente en dos partidos.