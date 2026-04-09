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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Cristián Garay fue nominado para el cuerpo de árbitros del Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juez estará acompañado de dos asistentes y un árbitro VAR.

Cristián Garay fue nominado para el cuerpo de árbitros del Mundial 2026
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Revisa acá el listado completo de árbitros designados para el Mundial.

El árbitro chileno Cristián Garay fue designado por FIFA como uno de los jueces que dirá presente en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, Garay se desplazará junto a los asistentes Miguel Rocha y José Retamal.

Además, Juan Lara irá como juez VAR.

El último árbitro chileno en dirigir un partido de la Copa del Mundo fue Enrique Osses, en Brasil 2014, donde dijo presente en dos partidos.

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