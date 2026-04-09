Cristián Garay y nominación para el Mundial 2026: Es el logro de una institución completa

El árbitro chileno Cristián Garay se refirió a su nominación para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá: "Es el logro de toda una institución", expresó.

El juez nacional se mostró contento tras esta noticia: "Feliz en lo personal y en lo profesional. Ustedes también tienen que saber que detrás de uno, si bien uno es la cara visible, hay un equipo tremendo de trabajo, de apoyo, de una inversión en uno en cuanto a la capacitación, al trabajo, al querer hacer las cosas bien. Entonces esta designación llega de la mejor manera posible", comentó en conversación con Cooperativa Deportes.

También repasó su carrera y sus momentos para llegar a este momento: "Creo que suena un poco cliché, pero el fracaso te lleva al éxito y pareciera ser que es verdad. El arbitraje vive en un entorno de repente muy criticado, de mucho fallo, etcétera, pero que a la larga nos hace pensar y decir que sí se puede. Que es trabajando, mejorando y buscando siempre la excelencia".

Por último abordó lo que será la preparación para el Mundial 2026: "La verdad nosotros nos llevamos preparando harto años con respecto a esto, obviamente con el idioma inglés que es el idioma universal; el tema de la preparación física, psicológica, que ahora apunta un poco ya más con fuerza porque solo quedan dos meses para poder llegar a competir de verdad con los otros árbitros y poder mostrar nuestras capacidades".

"Entonces para eso ya tenemos un grupo de trabajo que nos va a apoyar en esta preparación y poder representar de la mejor manera el arbitraje nacional", cerró.

Junto a Cristián Garay, irán como asistentes Miguel Rocha y José Retamal, además Juan Lara en el VAR.