El periplo del árbitro Cristián Garay en la Copa Arabe de la FIFA
Tres jueces nacionales impartieron justicia en el torneo internacional.
La Copa Arabe 2025 de la FIFA culminó en Catar con Marruecos como campeón, pero también contó con participación chilena gracias a una terna de árbitros chilenos liderada por Cristián Garay.
El juez central, junto a los asistentes Claudio Urrutia y José Retamal, fue designado para cuatro compromisos en el certamen.
Los nacionales debutaron en la ronda previa a la fase de grupos; similar a una qualy en tenis: Comoras clasificó en un duelo con referato chileno ante Yemen que se resolvió por 4-2 en penales, tras un intenso 4-4 el pasado 26 de noviembre.
Ya con la fase de grupos en marcha, los criollos volvieron a Oriente Medio para decir presente en la victoria de Jordania, a la postre finalista, ante Kuwait por 3-1 en la segunda fecha.
Posteriormente, Garay le arbitró en cuartos de final al Marruecos que al final alzó la copa. El seleccionado rojiverde dejó en el camino a Siria por la cuenta mínima el pasado jueves 11 de diciembre.
Garay, Urrutia y Retamal también debían impartir justicia en el partido por el tercer lugar entre Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos, el jueves 18 de diciembre, pero el encuentro se suspendió por lluvia y ambos equipos compartieron el bronce por decisión de la FIFA.