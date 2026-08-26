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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Héctor Jona arbitrará en Segunda División tras altercado con jugador de Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El juez lleva un mes sin dirigir, después del incidente con Kevin Altez.

Héctor Jona arbitrará en Segunda División tras altercado con jugador de Huachipato
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El árbitro Héctor Jona volverá a dirigir en el fútbol chileno este fin de semana, después de un mes de estar "congelado" debido al polémico altercado que tuvo con el uruguayo Kevin Altez, jugador de Huachipato, en un partido de los acereros ante Cobresal en Talcahuano el pasado 27 de julio.

Jona volverá a impartir justicia en la cuarta fecha de la liguilla de ascenso de la Segunda División, en el partido que jugarán Provincial Osorno y Trasandino de Los Andes, el sábado a las 16:00 horas, en el Estadio "Rubén Marcos".

El regreso de Jona a las canchas coincide con el término de la sanción que recibió Kevin Altez, por cuatro fechas, debido a la polémica que protagonizaron.

Para Jona, será su primer partido en Segunda División esta temporada, tras haber arbitrado 11 veces en la Liga de Primera, dos en Copa Chile, una en la Copa de la Liga, y una en el Ascenso.

 

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