Sospechoso del fatal atropello de cineasta Paz Ramírez fue detenido en Santiago

El Ministerio Público informó este miércoles la detención de un hombre, de nacionalidad chilena, sospechoso del atropello de Paz Ramírez, destacada productora audiovisual de 39 años, quien murió tras ser impactada por un vehículo mientras cruzaba por la esquina de Andrés Bello con Manuel Montt el pasado domingo.

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que la indagatoria realizada por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa dio con el paradero del vehículo involucrado y su conductor, quien fue detenido al interior de su departamento en calle Merced, de la comuna de Santiago.

El comandante Mario Ugarte, de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros, señaló que el hombre, de 53 años, no opuso resistencia y "está cooperando con la investigación", además de que "mantiene un antecedente por conducción en estado de ebriedad antigua".

El oficial precisó sobre la investigación que "se posicionó este vehículo acá en la comuna de Santiago centro con todos los rastros, huellas e indicios que logramos recuperar: testigos de carácter imparcial, levantamiento de cámaras, también pedazos del mismo móvil con lo que pudimos hacer 'match' con respecto al auto que se encuentra en el subterráneo de este edificio".

El vehículo se encuentra a nombre del detenido y se descartó, preliminarmente, que fuera conducido por otra persona al momento del accidente.