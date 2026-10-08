Otra vez con Boca Juniors: Piero Maza fue designado para la semifinal de la Sudamericana
El juez chileno arbitrará el partido de ida contra Vasco da Gama.
Será la tercera serie que dirigirá al Xeneize.
El juez chileno arbitrará el partido de ida contra Vasco da Gama.
Será la tercera serie que dirigirá al Xeneize.
La Conmebol designó los árbitros para los duelos de ida de semifinales en al Copa Sudamericana y el juez chileno Piero Maza nuevamente fue elegido para dirigir en un partido de Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.
Maza estará en la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama en La Bombonera, programada para el martes 13 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT), y será la tercera serie consecutiva que arbitrará al Xeneize.
La primera fue en octavos, la ida ante Recoleta de Paraguay el "Tomás Adolfo Ducó"; y la segunda también en La Bombonera, en la ida ante Sao Paulo.
En la semifinal, Maza estará acompañado por los asistentes José Retamal y Carlos Poblete, mientras que Mathías Riquelme será el cuarto árbitro.
En el VAR también habrán jueces chilenos, con José Cabero, Juan Serrano y Juan Sepúlveda.
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