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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Otra vez con Boca Juniors: Piero Maza fue designado para la semifinal de la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El juez chileno arbitrará el partido de ida contra Vasco da Gama.

Será la tercera serie que dirigirá al Xeneize.

Otra vez con Boca Juniors: Piero Maza fue designado para la semifinal de la Sudamericana
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La Conmebol designó los árbitros para los duelos de ida de semifinales en al Copa Sudamericana y el juez chileno Piero Maza nuevamente fue elegido para dirigir en un partido de Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Maza estará en la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama en La Bombonera, programada para el martes 13 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT), y será la tercera serie consecutiva que arbitrará al Xeneize.

La primera fue en octavos, la ida ante Recoleta de Paraguay el "Tomás Adolfo Ducó"; y la segunda también en La Bombonera, en la ida ante Sao Paulo.

En la semifinal, Maza estará acompañado por los asistentes José Retamal y Carlos Poblete, mientras que Mathías Riquelme será el cuarto árbitro.

En el VAR también habrán jueces chilenos, con José Cabero, Juan Serrano y Juan Sepúlveda.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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