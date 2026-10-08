Otra vez con Boca Juniors: Piero Maza fue designado para la semifinal de la Sudamericana

La Conmebol designó los árbitros para los duelos de ida de semifinales en al Copa Sudamericana y el juez chileno Piero Maza nuevamente fue elegido para dirigir en un partido de Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Maza estará en la semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama en La Bombonera, programada para el martes 13 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT), y será la tercera serie consecutiva que arbitrará al Xeneize.

La primera fue en octavos, la ida ante Recoleta de Paraguay el "Tomás Adolfo Ducó"; y la segunda también en La Bombonera, en la ida ante Sao Paulo.

En la semifinal, Maza estará acompañado por los asistentes José Retamal y Carlos Poblete, mientras que Mathías Riquelme será el cuarto árbitro.

En el VAR también habrán jueces chilenos, con José Cabero, Juan Serrano y Juan Sepúlveda.

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