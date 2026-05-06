Se acabó la paciencia: ANFP dio un ultimátum a Roberto Tobar ante crisis del arbitraje

El arbitraje chileno atraviesa uno de sus momentos más críticos y la onda expansiva ya llegó a las oficinas de la ANFP dado que el directorio del ente rector, liderado por Pablo Milad, perdió la paciencia con la gestión de Roberto Tobar y le entregó un ultimátum.

La seguidilla de fallas determinantes en el desenlace de los partidos de las distintas categorías del fútbol nacional colmó la tolerancia de los regentes en Quilín. Ante este escenario, la instrucción hacia el exjuez internacional es realizar una limpieza profunda en el escalafón.

"A Roberto Tobar ya le dieron un ultimátum: despide a los de bajo nivel y deja solo a los mejores, o se va él", revelaron desde Quillín a La Tercera.

De acuerdo al citado medio, la exigencia impuesta a Tobar consiste en apartar de forma inmediata a los árbitros de bajo rendimiento que han protagonizado las polémicas más recientes. La premisa es drástica: solo deben permanecer aquellos que demuestren un nivel acorde a la competencia profesional.

Sin embargo, la advertencia no solo apunta a los jueces de campo. El ultimátum también recae sobre la figura del propio Tobar. De no concretarse estas decisiones radicales y si el nivel del arbitraje no muestra una mejoría ostensible en el corto plazo, será el propio jefe de la Comisión de Árbitros quien deba dejar su cargo.