Estación Central: Sujeto en moto asesinó a hombre de un disparo

Un venezolano de 33 años fue asesinado la noche del martes mientras se encontraba estacionado en un vehículo en la calle Gaspar de Orense, comuna capitalina de Estación Central.

Según los antecedentes preliminares, la víctima fue abordada por un sujeto en motocicleta, quien efectuó un único disparo directo al cuello, causándole la muerte en el lugar de forma instantánea.

El conductor se encontraba acompañado por una mujer de 26 años al momento del ataque. Investigaciones señalan que la pareja venía de una celebración en San Miguel y se habría trasladado a Estación Central para realizar una compra.

Aunque el vehículo estaba inscrito en una aplicación de transporte de pasajeros, las primeras informaciones sugieren que la víctima no se encontraba prestando servicios laborales al momento del ataque.

"Fueron interceptados por una motocicleta desde donde, a corta distancia, le disparan. Tiene un solo impacto balístico en la zona del cuello, sin salida de proyectil", detalló el fiscal Arturo Gómez, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Dicha unidad del Ministerio Público, junto a unidades especializadas de Carabineros -OS9 y Labocar-, trabaja en el sitio del suceso para determinar el móvil del crimen, sin descartar un posible ajuste de cuentas.