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Tópicos: País | Obras Públicas

Ministro Arrau afirma que la ley de reconstrucción es "genial" en su concepción procrecimiento y empleo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Es potente porque toca muchas leyes y da señales y estímulos en muchos cuerpos legales" al mismo tiempo, destacó el titular de Obras Públicas en Cooperativa.

Consultado por las advertencias del CFA, contestó que, igual que "en la economía doméstica de la casa, cuando yo tengo que hacer un ahorro, al principio cuesta, tengo que hacer sacrificio, pero después lo balanceo".

"Arreglar una embarrada tiene costos", señaló al defender la paralización de trabajos en el GAM, y plantear una eventual concesión, "como el Movistar Arena".

Adelantó que espera "dar, dentro de este año, una buena noticia" sobre reducción de algunas tarifas TAG.

Ministro Arrau afirma que la ley de reconstrucción es
 Cooperativa

El militante republicano consideró "angustiante la falta de coordinación y planificación en el Estado". Puso como ejemplo el "impresionante" nuevo Hospital del Salvador, al nivel de una clínica moderna: "Duele la guata que, demorado por papeleos, (aún) no esté entregado".

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El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, defendió este miércoles en Cooperativa el proyecto de ley de reconstrucción impulsado por el Gobierno y lo calificó como una pieza fundamental para la reactivación económica, pese a las recientes advertencias sobre riesgos fiscales emitidas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado destacó el diseño de la iniciativa y subrayó que su objetivo "es que haya más crecimiento y más empleo, y eso lo busca con diferentes herramientas", entre las que mencionó la reducción de impuestos corporativos y el fomento a la formalidad laboral.

"Eso es lo que busca este proyecto de manera bien genial, que es bien potente porque toca muchas leyes y da señales y estímulos en muchos cuerpos legales", aseguró.

"Cuando tengo que hacer un ahorro, al principio cuesta"

Respecto a las dudas del CFA sobre la sostenibilidad de la recaudación y el posible aumento del déficit, Arrau comparó la gestión fiscal con las finanzas de un hogar: "Es lo mismo que pasaría en cualquier economía doméstica en la casa: cuando yo tengo que hacer un ahorro, al principio cuesta, tengo que hacer sacrificio, pero después lo balanceo", indicó.

"Vamos a ver las cifras a fin de año, si aumentó el déficit o la deuda del país. (Con) las medidas que se están tomando vamos a reducir el gasto fiscal en gasto innecesario, en malversación, en mal uso de los fondos públicos, es lo que apuesta Hacienda", agregó.

Sin embargo, Arrau advirtió que "se verá un espacio de estrechez durante los primeros años, que se va a ir compensando en el mediano-largo plazo. Pero en ese espacio de convergencia va a haber un déficit".

"Arreglar una embarrada tiene costos"

Al ser consultado sobre la paralización de las obras en el Centro Cultural GAM, el titular del MOP calificó como "irresponsable" la adjudicación realizada al final del Gobierno de Gabriel Boric sin contar con los fondos necesarios en el presupuesto de Cultura.

"Arreglar una embarrada tiene costos. Sinceramos que no hay recursos y pararlo ahora es más barato que después", afirmó Arrau, quien planteó como solución la posibilidad de que el recinto opere bajo el sistema de concesiones, como el caso del Movistar Arena.

"Quizás el GAM podría operar bajo esa lógica, lo que implicaría que no tengamos que gastar fondos públicos en una obra que recordemos que tuvo un aumento de costo enorme en su adjudicación", puntualizó.

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