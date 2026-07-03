Tobar y aplicación de cambios reglamentarios en Chile: Mejorará el tiempo efectivo

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, entregó detalles sobre las modificaciones reglamentarias que se están implementando en el fútbol chileno, las cuales emulan las directrices vistas en el plano internacional para agilizar el juego.

En conversación con TNT Sports, el exjuez FIFA se refirió al impacto inicial de estas medidas: "Las modificaciones ya se están implementando y se han aplicado de muy buena manera. Estamos mejorando el tiempo efectivo. Las reanudaciones son mucho más rápidas y esto le da mucha agilidad al juego, que es lo que todos queremos ver".

Respecto a las nuevas disposiciones técnicas, Tobar advirtió sobre la rigurosidad que habrá con el tiempo de reposición de la pelota.

"Cuando sale el balón y el arquero o un defensor va a reponer, debe tardar cinco segundos. Si el portero o defensor exceden esto, se otorgará un tiro de esquina para el equipo adversario", explicó.

Esta misma lógica se aplicará en los tiros de esquina. Si el equipo ejecutor excede los cinco segundos reglamentarios, se sancionará con un saque de banda a favor del cuadro rival. El control del tiempo será visible: "Esto con una gestión clara del árbitro, quien levantará su brazo y hará un conteo regresivo", añadió.

Las sustituciones también tendrán una restricción temporal estricta para evitar la pérdida deliberada de tiempo en los minutos finales de los compromisos.

"Cuando a un jugador se le avisa que será sustituido, se levanta el tablero y, ante la señal del árbitro, tendrá 10 segundos para salir. Si entran dos sustitutos, se espera que salga el último jugador e ingrese el último, y se contabilizarán 10 segundos", detalló Tobar.

Finalmente, el jefe de los árbitros abordó el protocolo para el ingreso del cuerpo médico a la cancha, una de las situaciones que suele generar mayor fricción en el desarrollo de los partidos.

"Si existe un jugador que cae al piso y requiere atención médica, pero ningún futbolista rival ha sido amonestado o expulsado (por la infracción), recibirá la atención, pero deberá abandonar el terreno de juego por un minuto", concluyó.