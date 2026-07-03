Enigma en Santiago Centro: Tres perritos fueron sorprendidos contra el tránsito dentro de un auto

Un insólito procedimiento policial se registró durante la madrugada de este viernes en pleno centro de Santiago, luego de que personal de Carabineros descubriera un automóvil abandonado en sentido contrario al tránsito, con sus puertas abiertas, botellas de alcohol en el habitáculo y tres perros domésticos atrapados en su interior.

El hallazgo se produjo en la esquina de Nataniel Cox y Carlos Contreras. Al revisar el vehículo, los uniformados constataron que los tres animales se encontraban con sus respectivas correas y vistiendo ropa térmica.

El automóvil registra un historial de 135 multas vigentes y figura a nombre de una empresa familiar.

El misterio del conductor y su posterior detención

Las primeras indagatorias policiales apuntaban a que el chofer del móvil era un hombre de 33 años, quien presuntamente había salido el jueves a las 15:00 horas a pasear a las mascotas por encargo de su hermano, perdiéndose su rastro hasta la mañana de hoy.

Con el correr de las horas, el conductor fue ubicado y detenido por Carabineros, tras comprobarse que manejó bajo los efectos del alcohol.

Antes de su captura, la mayor Daisy Ferrada, de la Cuarta Comisaría de Santiago, detalló que "en el interior (del vehículo) se encontraron unas cédulas de identidad. No sabemos si son del conductor, eso estamos investigándolo (...) Dos cédulas de identidad en el lado del conductor y en el otro. Ambas tienen antecedentes policiales, uno por conducción en estado de ebriedad".

Custodia de los animales

Debido a que las mascotas no cuentan con dispositivos de identificación electrónica (microchip), la policía activó los protocolos de protección animal para evitar situaciones de maltrato o abandono definitivo en la vía pública.

"Se instruyó que los perritos fueran entregados provisoriamente a la Fundación Alma hasta que los dueños puedan acreditar su propiedad con algún antecedente, porque los perritos no tienen chip", explicó la mayor Ferrada.

Hasta las dependencias de la Cuarta Comisaría de Santiago llegaron tres personas —dos hombres y una mujer— con el objetivo de iniciar los trámites correspondientes y presentar las pruebas que permitan acreditar de forma legal que son los legítimos propietarios de los animales rescatados.