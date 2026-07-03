Luka Modric apuntó contra el VAR tras eliminación de Croacia: "Lo usan de forma selectiva"

El hasta ayer capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, expresó su molestia con el arbitraje y el VAR luego de que su equipo cayera por 2-1 ante Portugal en lo que implicó la eliminación de la Copa del Mundo del elenco balcánico.

El capitán croata criticó con dureza la anulación de un tanto en los descuentos que pudo significar el empate 2-2. "¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego", reclamó respecto a la jugada ocurrida en el décimo minuto de adición.

Asimismo, el volante cuestionó el criterio utilizado para cobrar el penal a favor de Portugal, que terminó en el empate transitorio anotado por Cristiano Ronaldo.

"Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo", disparó.

"El VAR debería intervenir si es un error del 200 por ciento, pero si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penal. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penal así en un partido como este", añadió.

Finalmente, el jugador lamentó el impacto que estas determinaciones tienen en el plantel, especialmente en los futbolistas que están dando sus primeros pasos en el seleccionado.

"No tenemos voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica. Seguimos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas... Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así. Siempre se nos perjudica", cerró.