Arturo Vidal apuesta por España como campeón del Mundial: Es mi candidato número uno

El volante chileno Arturo Vidal, exjugador de FC Barcelona y actualmente en Colo Colo, dijo este jueves que España es su favorito para ganar el Mundial 2026, en un posteo de su cuenta de Instagram donde hizo sus predicciones a partir de los cruces de cuartos de final del torneo.

"España es mi candidato número uno, así que seguramente va a pasar, pero Bélgica va a ser un equipo duro porque mejoró mucho en el último partido."Sigo creyendo que España será el campeón del mundo", afirmó.

"Se acabó el sentimiento, está súper claro como están jugando", dijo Vidal sobre las selecciones que buscarán alzar la Copa del Mundo 2026 y cuya final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

'El King' consideró que el duelo entre Francia y Marruecos de este jueves en Boston, por el avance a semifinales, será "un partido muy difícil".

"Marruecos me encanta, pero Francia tiene un equipazo. Creo que está un pasito más arriba así que pasará Francia, pero Marruecos le puede pelear hasta el final", analizó.

Entre Noruega e Inglaterra, Vidal apostó por los ingleses, pero agregó que será "un partido intenso, duro, de muchos goles".

"Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra casa así que se mete como candidato", afirmó.

Su vaticinio más honesto llegó al momento de hablar de Argentina y del capitán albiceleste Lionel Messi, con quien comparte una amistad desde que jugaron juntos en Barcelona.

"Argentina y Suiza, partido muy abierto. De verdad que los dos tienen mucha chance de pasar, pero Argentina tiene a Leo y si está prendido pasará", comentó sobre el choque del sábado 11 en Kansas City.

A pesar de su vínculo, Vidal sentenció el futuro de la actual campeona del mundo de cara a las semifinales que vaticinó.

"Entre Inglaterra y Argentina. ¡Uy Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España".