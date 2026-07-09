Los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle llegaron esta jornada al Palacio de La Moneda en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, cargo creado en 1826 y cuyo primer titular fue Manuel Blanco Encalada.

Mientras que Boric llegó sin compañí acon su tradicional abrigo y lentes de sol, Frei ingresó de la mano de su señora, la exprimera dama Marta Larraechea.

A Palacio también acudieron Magdalena Piñera y la otrora primera dama Cecilia Morel, hermana y viuda del expresidente Sebastián Piñera, respectivamente; y Miguel Aylwin, hijo del fallecido Jefe de Estado Patricio Aylwin.

Todos están participando de un almuerzo y, posteriormente, se sacarán una foto oficial en la Plaza de la Constitución. Luego, se trasladarán al Museo Histórico Nacional junto al actual Mandatario, José Antonio Kast, para emitir una serie de discursos y reflexiones.

Esta ceremonia se da en paralelo al Juramento de la Bandera que el Ejército de Chile realiza cada año los días 9 y 10 de julio, en las que también participó Kast.

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