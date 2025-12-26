Arturo Vidal revolucionó Colombia: Fue el protagonista de un desfile en la Feria de Cali

A sus 38 años, y luego de lo que fue un complejo año del centenario para Colo Colo, el mediocampista Arturo Vidal optó por desconectarse de la contingencia nacional y viajó a Colombia para recargar energías de cara a los desafíos de 2026.

Pese a que el viaje tiene motivos familiares, el "King" se dio el tiempo para participar en actividades públicas, sorprendiendo a todos al aparecer en el desfile inaugural de la Feria de Cali durante la noche de este jueves 25 de diciembre.

En la edición número 68 del evento, que se llevó a cabo bajo una persistente lluvia en el Valle del Cauca, el chileno se "robó la película" al ser visto arriba de una de las carrozas que recorrieron las calles, acompañado por su pareja, Sonia Isaza.

La presencia del exjugador de Juventus y Bayern Múnich no pasó desapercibida para los asistentes, quienes lo llenaron de muestras de cariño, confirmando su estatus de estrella internacional en tierras colombianas.