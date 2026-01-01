El familiar saludo de Arturo Vidal por Año Nuevo desde Punta Cana

El futbolista nacional Arturo Vidal utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de Año Nuevo, en la recta final de sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.

"Feliz año mi gente, que sea un 2026 hermoso para todos", fue el saludo del "King" a través de Instagram, acompañado por sus hijos.

Vidal regresará prontamente a Chile para iniciar la pretemporada con Colo Colo este sábado 3 de enero, con las mediciones físicas.