"Estás goleador": El troleo de Davoo Xeneize a Vidal tras su autogol ante la UC

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo dejó diversas reacciones en el ámbito deportivo, y una de las más llamativas provino del streamer argentino Davoo Xeneize, quien no dejó pasar el autogol de Arturo Vidal y decidió enviarle un particular mensaje de WhatsApp.

Fiel a su estilo futbolero e irónico, el creador de contenido reaccionó a la jugada que marcó la apertura de la cuenta en el duelo disputado el domingo en el Claro Arena y que terminó con la remontada alba para imponerse por 1-2.

"Te quiero mandar un audio felicitándote por la victoria y te vuelvo a felicitar por el gol que metiste, ¿eh? Estás goleador, Arturito. Gol en contra la semana pasada, gol en contra de esta fecha. Te felicito, crack, el mejor chileno de todos los tiempos. Lejos", expresó el trasandino en el registro de voz.

Tras mostrar el mensaje enviado, el comunicador bajó el perfil a la situación entre risas, aclarando que mantiene una relación cercana con el volante nacional y que todo se trató de una humorada.

"Soy amigo de Arturo, somos amigos ¿Ustedes creen que se va a enojar? No, ¿no? No, si se enoja, me pongo muy triste", complementó para cerrar el momento de distensión.