"Me tiene muy sorprendido": Vidal se rindió ante el trabajo de Suazo como DT

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, llenó de elogios a Humberto "Chupete" Suazo por su destacado trabajo como entrenador de San Luis de Quillota, equipo que lidera la Liga de Ascenso a dos fechas del término del campeonato.

Durante una transmisión en su canal de YouTube, el "King" reconoció su admiración por la campaña de su excompañero en la selección chilena y los "albos", y valoró especialmente la propuesta futbolística que ha desarrollado en su primera temporada como director técnico.

"Me tiene muy sorprendido", expresó Vidal, quien también destacó que "el equipo juega muy bien", resaltando el orden defensivo, los movimientos ofensivos y la claridad con que los jugadores enfrentan los partidos.

El mediocampista también manifestó su interés por conocer de cerca el trabajo de Suazo y su adaptación al nuevo rol, asegurando que le gustaría observar una de sus prácticas para aprender sobre su manejo del plantel.

"Me gustaría ir a ver cómo entrena", señaló el futbolista, quien además expresó su deseo de que más integrantes de su generación incursionen como entrenadores y aporten sus conocimientos al fútbol chileno.

Vidal fue más allá y planteó la posibilidad de que Suazo continúe su carrera como técnico en el fútbol mexicano, específicamente en Monterrey, institución donde el exdelantero es considerado uno de sus grandes ídolos.

"Tiene las puertas abiertas en México", aseguró el volante, quien sostuvo que el buen rendimiento del entrenador puede abrirle nuevas oportunidades en el extranjero.

Los elogios llegan en un gran momento para San Luis, que venció por 1-0 a Magallanes con un agónico penal de Gonzalo Bustos y alcanzó los 53 puntos en la cima de la Liga de Ascenso, dos unidades por encima de Cobreloa, su más cercano perseguidor.