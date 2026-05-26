Medio afirmó que Vidal aún debe 15 millones y que dio vale vista a nombre de Maks Cárdenas

Este martes se revelaron nuevos antecedentes sobre el lío económico que involucra a Arturo Vidal con una casa de cambio, y aseguró que el futbolista de Colo Colo aún debe 15 millones de pesos.

De acuerdo a lo informado en el programa "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, la sustracción no fue de 50 millones de pesos, como se señaló inicialmente, sino que alcanzó los 65 millones de pesos.

Además, el espacio televisivo sostuvo que parte del dinero restituido fue entregado mediante un vale vista a nombre de Maks Cárdenas.

El antecedente abrió una nueva arista en el caso, debido a que el documento no apareció a nombre de Vidal, sino del periodista que bloqueó la cámara del programa "Plan Perfecto" hace algunos días.

Según el reporte, el dueño de la casa de cambio recibió ese vale vista como parte del pago, aunque todavía quedaría pendiente el monto de 15 millones de pesos y tiene plazo límite el 31 de mayo para restituir el total.