Vidal: Colo Colo siempre es favorito, pero hay que trabajar al máximo para ganar los puntos ante la U

Arturo Vidal, volante y referente de Colo Colo, valoró el triunfo por 0-1 sobre O'Higgins en Rancagua y manifestó su confianza para el próximo partido de los albos, el Superclásico ante Universidad de Chile.

"Todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico en casa ante la U, pero tenemos días para trabajar. Este triunfo nos da confianzar para lo que viene, cada partido que pasa seguiremos mejorando y trabajando más fuerte que nunca", comentó Vidal en la zona mixta de El Teniente.

Del mismo modo, el "King" indicó que "Colo Colo siempre es favorito, contra cualquiera que juegue en Chile siempre es favorito, pero vamos a tener humildad para trabajar al máximo, hacer un mejor partido que se hizo hoy y quedarnos los tres puntos ante la U".

Por último, Vidal valoró el rendimiento que ha tenido, sin lesiones en la temporada 2026: "Es un buen inicio, he jugado todos los partidos, estoy contento por eso, voy a seguir así. El equipo está jugando bien, se suelta más, ojalá llegar de la mejor forma al próximo partido".

"Cada partido que pasa el equipo mejora, eso nos deja contentos y con libertad para trabajar con confianza", sentenció.