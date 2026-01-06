Vidal firmó nuevo vínculo con casa de apuestas pese a fallo de la Corte Suprema

Una nueva situación extrafutbolística envuelve a Arturo Vidal. Este martes 6 de enero, el mediocampista de Colo Colo presentó oficialmente un nuevo contrato publicitario que lo convierte en el rostro principal de una reconocida casa de apuestas online, situación que reactivó el debate sobre la legalidad de estas empresas en Chile.

El acuerdo se concretó pese al contundente fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegal la operación de estas plataformas en el país por no contar con una regulación tributaria y legal específica en territorio nacional. Esta sentencia obligó anteriormente a la ANFP y a diversos clubes a romper millonarios vínculos comerciales.

La decisión del "King" llamó la atención, especialmente tras los episodios vividos en 2025, donde la industria del juego en línea estuvo en el ojo del huracán y bajo la lupa del Ministerio de Justicia.

El jugador optó por seguir adelante con este patrocinio a título personal, desmarcándose de las restricciones que afectaron a las instituciones deportivas.

Además, el jugador vivió una polémica personal tomando en cuenta que lanzó en el 2025 su propia casa de apuestas, de nombre "Juega con el King".

En la presentación, Vidal se mostró contento con la alianza, posando con la camiseta de la marca y recalcando su rol como embajador, omitiendo la compleja situación jurídica que atraviesan estos sitios en Chile.

Eel volante se encuentra en plena pretemporada con Colo Colo, y este movimiento comercial abre una nueva arista de discusión sobre la responsabilidad de los deportistas de alto rendimiento frente a normativas judiciales vigentes.