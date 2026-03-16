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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Madrid buscará aferrarse a su ventaja ante Manchester City y pasar a cuartos de Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Álvaro Arbeloa visita Inglaterra con el regreso de Kylian Mbappé y con un sólido 3-0 en el global.

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El Etihad Stadium se prepara para una noche de definición nuevamente cuando este martes, a las 17:00 horas (20:00 GMT), Manchester City reciba a Real Madrid en la revancha de octavos en la Champions League con un marcador global 0-3 favorable a los españoles

El cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa llega a suelo británico con la tranquilidad del resultado en el "Santiago Bernabéu", con una victoria clara ante Elche y con la gran novedad de tener de vuelta a Kylian Mbappé; quien superó un esguince de rodilla para decir presente en una instancia que tiene tranquilos a los "merengues".

Entre los posibles nombres a alinear para este duelo están: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinícius Júnior y Brahim Díaz o Mbappé.

Por la otra vereda, el panorama es complejo luego tras un empate ante West Ham que dejó a los de Josep Guardiola a nueve puntos del liderato de Arsenal. Con esto, el estratega español se aferra a hacer valer la localía en un recinto donde los madrileños solo han ganado una vez en siete visitas.

La posible formación de "Pep" para este encuentro contará con: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Rayan Cherki y Erling Haaland.

Todos los detalles de este compromiso, que contará con el arbitraje del francés Clément Turpin y podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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