Vidal respondió troleo de Medel: Quedé en la historia con dos autogoles seguidos

Las reacciones al triunfo por 1-2 de Colo Colo ante Universidad Católica siguen sumando capítulos siendo esta vez Gary Medel y Arturo Vidal los protagonistas.

Los referentes de la "Generación Dorada" se encontraron durante una transmisión del programa "El reinado de Vidal" en redes sociales y ahí Medel no dejó pasar la oportunidad de bromear con el mediocampista albo debido al autogol que convirtió en el compromiso, generando un divertido momento que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

En el diálogo, Medel comenzó preguntándole al volante de Colo Colo cómo se encontraba: "Bien, bien. Feliz, hermano", respondió Vidal.

Aprovechando la respuesta, el jugador cruzado lanzó la provocación: "¿Por qué tan feliz? ¿Por el gol?".

Lejos de molestarse, Vidal se tomó la broma con humor, desatando las risas de ambos y asumiendo su racha en el arco contrario: "Quedé en la historia con dos autogoles seguidos", replicó entre carcajadas.

Ante esto, el formado en la UC cerró el momento con una rápida salida: "Quieres quedar en la historia de todo".

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