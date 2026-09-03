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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

[VIDEO] Se vistió de DT: La charla técnica de Arturo Vidal en Rodelindo Román

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "King" aplicó sus conocimientos para dirigir a su club de barrio.

[VIDEO] Se vistió de DT: La charla técnica de Arturo Vidal en Rodelindo Román
 Captura (@elreinadodevidal)
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El mediocampista Arturo Vidal se lució en redes sociales con una detallada charla técnica en pleno entretiempo de un duelo de Rodelindo Román en el fútbol local de San Joaquín.

El jugador de Colo Colo, graduado como DT en 2024, compartió a través del Instagram de su canal de streaming un fragmento de su diálogo con uno de los equipos amateurs del club; separado del equipo que compite en Tercera División A.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Vidal ejerce como entrenador en su equipo de barrio, pues a inicios del pasado agosto estuvo a cargo de la banca en un amistoso frente a Las Palmas de Llay-Llay, liderado por Fernando Meneses.

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