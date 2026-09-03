Lo Espejo: Un niño y un adulto heridos por balacera entre bandas rivales

Un niño de 12 años y un hombre de 50 resultaron heridos de bala este jueves en la comuna de Lo Espejo, en el marco de un presunto enfrentamiento entre bandas rivales.

El hecho ocurrió en la intersección de Américo Vespucio con Pedro Lira, frente a la Municipalidad: el menor recibió un disparo en una de sus piernas en momentos en que se dirigía a comprar a un almacén, mientras que el adulto se encontraba descendiendo de la locomoción colectiva.

Ambos fueron trasladadados a centros asistenciales -el niño al Hospital Exequiel González Cortés y el adulto al Barros Luco-, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

"Esto ocurrió mientras ellos (los afectados) transitaban en la vía pública y, por antecedentes preliminares, sería (consecuencia de) un intercambio entre bandas rivales", señaló el teniente Brandon Viñuela, de la 11ª Comisaría de Carabineros.

"Por lo que entendemos, el menor (fue herido cuando) salió a comprar desde su casa, y el adulto venía llegando de su trabajo. Ambos sufrieron lesión en la pierna derecha; que -entendemos- no comprometió la parte ósea y estarían estables, sin riesgo vital", agregó el oficial.

A través de Instagram, la alcaldesa Javiera Reyes (PC) aseguró haber advertido con antelación, y formalmente, a las autoridades a cargo de la seguridad pública sobre "una serie de balaceras registradas durante los últimos días" en el sector Gil de Castro.

Junto con desear la recuperación de los afectados, enfatizó que el incidente de esta jornada pudo tener consecuencias fatales.

El violento hecho sucede apenas tres días después de que, en Cerro Navia, una niña de cinco años fuera herida de bala mientras se encontraba jugando en la vía pública.