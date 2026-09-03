White pidió gesto a Kast: "Que me acompañe el 17 de septiembre; pongamos juntos el pecho a las balas"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), señaló en Cooperativa que, durante la conversación "por momentos incómoda" que mantuvo con el Presidente Kast, le pidió que "lo acompañara" y "pusieran el pecho a las balas juntos" el 17 de septiembre, día en que iba a ser asesinado.

El Mandatario se dirigió a la comuna esta jornada para expresar su apoyo al jefe comunal luego de la recaptura del "Indio Juan", delincuente que -con el apoyo de una banda criminal- planeaba atentar contra su vida en Fiestas Patrias.

La cita con Kast "quiero valorarla y agradecerla, porque que venga a una comuna no es habitual. (De todos modos), fue una conversación en momentos incómoda, por cómo planteé yo las cosas que me había tocado vivir desde el dolor y la sensación de abandono, desde cómo se manejan los temas y cómo mis vecinos lo están pasando mal (con la delincuencia)", manifestó White.

"Lo que le pedí al Presidente hoy, aparte de que nos unamos (para combatir la inseguridad), es que me acompañe. Aquí había un anuncio explícito de que mi deceso iba a ser el 17 de septiembre, que es el día de las Fiestas, y yo le pedí al Mandatario que me acompañara, que pongamos el pecho a las balas juntos, que nos preparemos, que pidamos la seguridad y el acompañamiento necesario, porque no podemos dejar a San Bernardo sin celebraciones por la amenaza de unos delincuentes", aseveró.

Fue "desafortunada" la primera respuesta de Arrau a su auxilio

Sobre la "sensación de abandono" que denunció, el alcalde explicó que, al conocer el plan del "Indio Juan" para acabar con su vida, se sintió obligado a "llamar al ministro de Seguridad (Martín Arrau) -que había estado hace cuatro días en San Bernardo anunciando un plan para uno de los sectores que más ayuda necesita-, para pedirle ayuda".

Sin embargo, "la primera respuesta que recibo, que fue desafortunada -porque después lo pude conversar con él-, era que, frente a una situación así, lo recomendable era bajar un cambio y resguardarse. Entonces, cuando tú escuchas eso, primero, te sientes muy presionado; segundo, te sientes completamente solo", sostuvo.

Por último, White -que volvió a desempeñar sus funciones este jueves- aseguró que los mensajes de apoyo que recibió de distintos sectores políticos lo hicieron querer "seguir adelante, y por eso he decidido continuar".

"Las dudas que el día martes probablemente inundaban mi cabeza respecto a si valía la pena seguir o no, hoy día están completamente cerradas porque la decisión está tomada: nosotros seguimos adelante", enfatizó el socialista.

Pese a ello, "hoy día que volví a mis funciones, fue una mañana diferente. Abrocharme los zapatos me debe haber costado más de lo habitual, ya que las piernas tiemblan y temor existe. Pero en la situación en la que estamos nosotros tenemos que seguir adelante, y eso fue la conversación un poco incómoda que tuve con el Presidente cuando le planteé que nosotros no podemos parar, porque, lamentablemente, el crimen organizado va más rápido que nosotros", subrayó.

"Creo que mi familia también logra comprender que hay peleas que valen la pena dar. Nosotros somos creyentes y todos los días nos encomendamos a Dios para seguir adelante. Y si soy alcalde de San Bernardo, desde mi experiencia personal, es porque creo porque tengo una oportunidad y por eso me encomiendo a eso", cerró.