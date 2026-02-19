Síguenos:
Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano anunció a Raimundo Rebolledo a minutos del cierre del libro de pases

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral se convirtió en octavo refuerzo del cuadro itálico.

Audax Italiano anunció a Raimundo Rebolledo a minutos del cierre del libro de pases
- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl. 

Audax Italiano anunció durante la noche de este jueves, a minutos del cierre del libro de pases, la contratación del lateral Raimundo Rebolledo, octavo refuerzo para la temporada 2026.

Rebolledo, de 28 años, llegó al cuadro itálico procedente desde Everton, club donde jugó 18 encuentros en la temporada 2025.

Audax Italiano será el sexto club en la carrera jugador formado en Universidad Católica, quien tuvo pasos por Curicó Unido, Ñublense, Unión La Calera y Everton

"Catuto, versátil lateral derecho y multicampeon del fútbol chileno, llega a nuestro club con más de 200 partidos en su carrera y con 10 títulos a nivel nacional", destacó el cuadro itálico.

De esta forma, Rebolledo se suma como refuerzo a Diego Coehlo, Marcelo Ortiz, Rodrigo Cabral, Favián Loyola, Federico Mateos, Giovani Chiaverano y Bryan Soto.

El próximo partido de Audax Italiano será el domingo, ante Everton, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Bicentenario de La Florida, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

