Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.8°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano anunció principio de acuerdo con el argentino Marcelo Ortiz

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensa central de 31 años proviene de Atlético Tucumán.

Audax Italiano anunció principio de acuerdo con el argentino Marcelo Ortiz
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Audax Italiano anunció un principio de acuerdo con el jugador de 31 años Marcelo Ortiz. El defensa central argentino proviene de Atlético Tucumán.

El argentino jugó en equipos como Independiente Santa Fe, Rosario Central y Atlético Tucumán (jugó más de 100 partidos en este último).

El jugador llega a defender la camiseta audina este 2026, año donde Audax deberá jugar Campeonato Nacional, Copa Chile y también un decisivo duelo versus Cobresal para acceder a fase de grupos de Copa Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada