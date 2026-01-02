Audax Italiano anunció principio de acuerdo con el argentino Marcelo Ortiz

Audax Italiano anunció un principio de acuerdo con el jugador de 31 años Marcelo Ortiz. El defensa central argentino proviene de Atlético Tucumán.

El argentino jugó en equipos como Independiente Santa Fe, Rosario Central y Atlético Tucumán (jugó más de 100 partidos en este último).

El jugador llega a defender la camiseta audina este 2026, año donde Audax deberá jugar Campeonato Nacional, Copa Chile y también un decisivo duelo versus Cobresal para acceder a fase de grupos de Copa Sudamericana.