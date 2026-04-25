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Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano confirmó el diagnóstico tras la grave lesión de Nicolás Aedo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club extendió "todo nuestro apoyo" al jugador, que pasará por más estudios para definir una posible operación.

Audax Italiano confirmó el diagnóstico tras la grave lesión de Nicolás Aedo
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Audax Italiano tuvo un desafortunado partido ante Deportes Limache con cuatro jugadores lesionados, siendo el más grave de ellos Nicolás Aedo, cuyo diagnóstico se confirmó este sábado.

Mediante un comunicado, la escuadra floridana señaló que la salida de Aedo fue trasladado directamente hasta el servicio de urgencia de la Clínica MEDS, donde se evaluó la cuantía de la lesión producida justo después del ingreso del jugador al partido como cambio en el minuto 83.

"Tras realizar los exámenes de rigor y ser evaluado por el cuerpo médico del club en conjunto con especialistas del centro de salud, se confirmó una fractura en su tobillo derecho", informó Audax.

"En los próximos días se completarán los estudios pertinentes para determinar los pasos a seguir y la posible intervención quirúrgica", agregó el equipo itálico.

Finalmente, Audax envió sus energías para Aedo: "Lamentamos profundamente este momento que atraviesa Nicolás y le brindamos todo nuestro apoyo y los deseos de una exitosa y pronta recuperación. ¡Forza, Nico!".

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